Chelsea serait déjà prêt à mettre 50 millions d’euros sur la table pour s’offrir un nouveau gardien.

Les dirigeants de Chelsea devraient changer beaucoup de choses pour la saison prochaine. Il a été payé une véritable fortune, mais le gardien espagnol Kepa ne donne pas satisfaction et il pourrait bien être poussé vers la sortie lors du prochain marché des transferts.

Un transfert en discussion

Et les Blues ont déjà une idée très claire de celui qui pourrait le remplacer. Des contacts ont bien été pris pour le gardien international italien du Milan AC, Donnarumma. Ce dernier ne prolonge pas son contrat et pourrait bien partir l’été prochain. On parle d’un transfert à 50 millions.