La star anglaise du BVB intéresse plusieurs grands clubs européens.

Star offensive du Borussia Dortmund, Jadon Sancho pourrait bien quitter le BVB en fin de saison. Selon la presse allemande, l’international anglais de 19 ans est très intéressé à l’idée de rejoindre un cador européen lors de la prochaine intersaison.

Sancho très demandé

Et Jadon Sancho ne manque pas de prétendants. En plus du club de la capitale française, le Re al, mais aussi Chelsea, Manchester United et Liverpool auraient récemment pris contact avec son entourage. L’Anglais devrait être l’une des grosses attractions du mercato.