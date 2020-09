Le PSG pourrait se retrouver contraint de vendre Mbappé la saison prochaine. Mais pour quel montant ?

Si Mbappé confirme qu’il ne veut pas prolonger son contrat, il va falloir se préparer à le vendre dès la saison prochaine pour tenter de récupérer la meilleure somme pour lui. De nombreux clubs seront sur les rangs pour faire signer le jeune champion du monde.

Et peut-être au-delà

Et la barre sera sans doute fixée au minimum à 250 millions d’euros. Paris ne devrait pas avoir trop de problèmes à recevoir des offres de ce montant, car personne ne doute du talent de Mbappé et de sa capacité à progresser encore dans les années à venir. Mais Leonardo pourrait même essayer de viser encore plus haut…