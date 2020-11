Le Bayern a jeté l’éponge et Alaba sera donc libre de tout contrat en juin. La guerre est lancée pour sa signature.

Le Bayern Munich a affirmé officiellement que les négociations étaient rompues pour la prolongation de contrat de David Alaba. Le défenseur international autrichien, considéré comme l’un des meilleurs du monde à son poste, sera donc libre de tout engagement en juin.

De nombreuses propositions

Et les meilleurs clubs du monde vont bien se battre pour le faire signer. Alaba demande pourtant un contrat de folie puisqu’il souhaiterait toucher un salaire de plus de 18 millions d’euros par saison. Dès les premiers jours de janvier, il pourra signer en faveur de son prochain club et ne devrait pas manquer de propositions.