La Juventus pourrait enfin convaincre Paulo Dybala de prolonger son contrat contre un très gros salaire.

Les dirigeants de la Juventus savent très bien que Paulo Dybala fait rêver les meilleures équipes d’Europe. L’été dernier, ils étaient vendeurs de leur attaquant argentin qu’ils auraient pu laisser filer contre une offre de 100 millions d’euros. Leonardo s’était notamment positionné.

Un très gros salaire ?

Mais, depuis, Dybala, a franchi un palier sous le maillot de la formation italienne et les dirigeants de la Juventus ne veulent plus entendre parler de son départ. À tel point qu’il font actuellement tout leur possible pour le convaincre de prolonger son contrat. Il pourrait toucher un salaire de 10 millions d’euros par an.