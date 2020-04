Dayot Upamecano devrait rejoindre une formation majeure cet été et coûtera sans doute 60 millions.

S’il y a un joueur français dont la cote ne cesse de grimper depuis quelques mois, il s’agit bien du jeune défenseur de Leipzig, Dayot Upamecano. Ce dernier est inscrit sur les tablettes des meilleurs clubs du monde et devrait faire ses valises dans quelques semaines.

Priorité du Bayern ?

Il n’a plus qu’un an de contrat avec le club allemand et sa clause libératoire va passer à 60 millions d’euros à compter du mois de juillet. Certains clubs n’hésiteraient pas à payer cette somme même si le joueur n’aura plus qu’un an de contrat. Il serait notamment une priorité pour le Bayern Munich.