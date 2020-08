La star portugaise a plusieurs fois failli rejoindre la Ligue 1 au cours des dernières années.

Récemment, Cristiano Ronaldo a assuré à la presse qu’il serait encore un joueur de la Juventus la saison prochaine. Un départ du Portugais cet été semble en effet improbable. La situation économique mondiale et son âge font que CR7 restera certainement à Turin jusqu’à la fin de son contrat. Il ne rejoindra certainement jamais le club de la capitale française donc. Il a pourtant failli y signer plusieurs fois…

Souvent en contact…

Pendant plusieures années, les dirigeants franciliens ont tout fait pour attirer celui qui marquait l’histoire avec le Real. CR7 s’est plus ou moins intéressé à cette possibilité plusieurs fois entre 2013 et 2018. Il s’est surtout souvent servi de cet intérêt parisien pour mettre la pression sur Florentino Pérez. Et finalement, quand CR7 était prêt à changer de club, le club de la capitale française était lui passé à autre chose avec Neymar et Mbappé.