Cavani a de nombreux contacts pour la saison prochaine et pourrait bien faire monter les enchères.

Cavani sera libre de tout engagement dans quelques semaines et n’aurait encore rien signé pour la saison prochaine. L’attaquant uruguayen ne manque pas de propositions et tout laisse penser que son agent fait monter les enchères entre les différents clubs intéressés.

Plutôt l’Europe ?

En Europe, Naples et l’Atlético de Madrid sont prêts à lui faire de très grosses offres salariales et le joueur a également de nombreux contacts en Amérique du Sud. Pour le moment, il semble vouloir poursuivre sa carrière en Europe et pourrait demander un salaire de 8 millions par an.