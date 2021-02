L’attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland devrait être l’une des attractions du prochain mercato.

Véritable sensation sur la scène européenne depuis un peu plus d’un an, Erling Haaland pourrait bien quitter le Borussia Dortmund en fin de saison. L’attaquant norvégien n’en finit plus d’impressionner et plusieurs cadors européens veulent le recruter.

Haaland en Espagne ou en Angleterre

Selon la presse spécialisée, son avenir devrait bel et bien se jouer entre quatre clubs. Le Real semble être le grand favori pour le recruter. Mais en Angleterre, Manchester City, Chelsea et surtout Manchester United tiendraient également la corde.