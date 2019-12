Bordeaux va devoir vendre des joueurs lors du mercato hivernal, mais tentera de les remplacer avec des éléments moins chers.

Les Bordelais ont besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses lors du mois de janvier. Selon certaines informations, il faudrait vendre des joueurs pour un montant proche de 20 millions d’euros. Il faudra donc certainement pousser des joueurs titulaires vers la sortie.

Une somme raisonnable ?

On parle notamment d’un possible départ de François Kamano qui ne manque pas de courtisans. Et les Girondins ont déjà des pistes en attaque pour le remplacer. Ils ont notamment pris contact avec le joueur de Saint-Trond, Yohan Boli. Ce dernier sera libre en juin et pourrait donc bouger pour une somme raisonnable cet hiver.