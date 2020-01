On parle beaucoup de départs du côté des Girondins, mais le club serait également sur la venue d’un joueur offensif.

Les supporters de Bordeaux se posent de nombreuses questions sur les moyens et les ambitions du club à court terme. On parle de trous dans la trésorerie et de la nécessité de vendre des joueurs de premier plan. Mais une bonne nouvelle pourrait tomber rapidement.

Un bon coup

En effet, selon le 10 Sport, Paulo Sousa aurait la volonté de prendre un joueur offensif supplémentaire et Bordeaux aurait récemment bougé pour un transfert de l’attaquant de Reims, Rémi Oudin. Il s’agirait d’un renfort de premier plan pour les Girondins pour la deuxième partie de la saison.