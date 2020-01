Les dirigeants de l’ASSE ne seraient pas contre le fait de trouver une solution pour Beric au mercato.

Peu utilisé par les Verts Robert Beric se poserait des questions au sujet de son avenir et pourrait bien aller monnayer son talent ailleurs. On a appris récemment que les services de Beric étaient proposés à plusieurs clubs de Ligue 1 et notamment à Toulouse.

Poussé vers la sortie ?

Les Violets n’auraient pas donné suite, mais cela confirmerait bien que les Verts ne seraient pas contre le fait de trouver une solution rapidement pour leur attaquant. C’est Claude Puel qui aurait récemment fait savoir au joueur qu’il serait plus simple pour lui de trouver une solution.