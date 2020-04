Tolisso pourrait être mis sur le marché des transferts par le Bayern Munich, mais il n’aura pas de mal à trouver preneur.

Rien ne va plus pour Corentin Tolisso du côté du Bayern Munich. Le joueur ne semble plus entrer dans les plans de la formation allemande et pourrait bien être mis sur le marché des transferts lors de la prochaine intersaison. Mais il ne devrait avoir aucun mal à trouver preneur.

Beaucoup d’offres

5 clubs seraient prêts à faire une offre de transfert pour lui. Il s’agit de la Juventus, de l’Atlético de Madrid, Arsenal, Naples et Manchester United. Le Bayern Munich devrait logiquement demander au moins 40 millions d’euros pour un transfert de l’ancien joueur lyonnais.