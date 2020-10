Pour faire un marché des transferts de folie l’été prochain. Zidane pourrait avoir un budget de plus de 200 millions.

Zidane a dû se contenter d’un marché des transferts très limité cette année en raison de la crise, mais aussi parce que ses dirigeants préparent l’avenir et un mercato de folie pour l’été prochain. Le technicien français veut des recrues de premier ordre et notamment dans les lignes offensives.

De grandes ambitions

Benzema n’est plus tout jeune et il faut préparer l’avenir en attaque. C’est la raison pour laquelle Zidane voudrait recruter à la fois Haaland et Mbappé et les deux plus grands espoirs du monde en attaque. Pour cela, il pourrait se voir offrir un budget de plus de 200 millions.