Depuis 24h, Leo Messi fait le buzz après avoir été flashé à 0,5 km/h en tentant un repli défensif…

Le FC Barcelone n’est pas tombé dans le piège du Dynamo Kiev, en Ligue des Champions. Une victoire à la maison (2-1), avec des buts du crack, Leo Messi, et du taulier, Gerard Piqué. Mais plus que le succès catalan, ce sont des images de Leo Messi qui font le buz sur la toile. Et difficile pour lui de se défendre…

Messi marche sur le terrain

C'est Messi qui marche comme ça pic.twitter.com/hFM0mlhoX2 — Le Blaugrana🇸🇳 (@MessiFode) November 5, 2020

On le sait, Leo Messi a une fâcheuse tendance à marcher sur le terrain. Un comportement qui passe sous silence notamment parce que l’Argentin est capable de faire des choses tellement magiques à côté, qu’aucun autre joueur n’est en mesure de réaliser. Mais là, la Pulga a poussé le bouchon un peu trop loin… Les images parlent d’elles-mêmes, avec un repli défensif hallucinant de l’Argentin, qui se contrefout totalement du jeu et du pressing de son équipe.