Le meneur de jeu brésilien pourrait être recruté par Newcastle cet été lors du mercato.

Décevant depuis que le Barça l’a recruté en janvier 2017, Philippe Coutinho ne sera pas conservé par le Bayern Munich où il était prêté cette saison. Le Brésilien va revenir au FC Barcelone qui espère toujours le vendre.

Coutinho chez les Magpies ?

Coutinho aimerait retourner en Angleterre. Et bonne nouvelle pour le joueur et les Catalans, Newcastle semble prêt à mettre une belle somme sur la table pour le recruter. Le club anglais a un très grand projet et veut frapper fort lors du prochain mercato.