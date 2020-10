L’avenir d’Antoine Griezmann s’assombrit de plus en plus du côté du FC Barcelone.

Une nouvelle fois sur le banc des remplaçants le week-end dernier lors du Clasico espagnol, Antoine Griezmann n’y arrive décidément pas au FC Barcelone. L’international français, au club depuis plus d’un an ne trouve pas ses marques. Le changement d’entraîneur n’a rien changé pour le Français. Et alors que le Barça veut recruter Memphis Depay en janvier, les médias espagnols commencent sérieusement à envisager un départ du Français au cours des prochains mois.

Un transfert pour Griezmann ?

Snobé par Messi et désormais son entraîneur, Griezmann semble bel et bien se diriget vers un transfert. Cela semble être la seule issue possible en ce qui le concerne actuellement. Reste à savoir désormais quel club sera en mesure de s’offrir les services du Français qui est l’un des joueurs les mieux payés au monde.