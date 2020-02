Le Français Antoine Griezmann ferait certainement le bon choix en rejoignant l’Inter Milan en fin de saison.

Arrivé au FC Barcelone l’été dernier Antoine Griezmann a du mal à trouver ses marques en Catalogne. Certains médias assurent que le Champion du monde Français pourrait quitter le club en fin de saison. L’Inter Milan serait intéressé. Un échange entre le Français et Lautaro Martinez aurait été évoqué ces dernières semaines.

Griezmann à l’Inter ?

Sur le papier, l’Inter a tout pour permettre au Français de se relancer. Il retrouverait son ami Diego Godin en Italie. Et redeviendrait l’élément clé du projet sportif d’un club, ce qu’il n’est plus au Barça. Par ailleurs, le style d’Antonio Conte colle parfaitement à celui de Griezmann. Et comme Diego Simeone a toujours dit qu’il entraînerait un jouer l’Inter Milan…