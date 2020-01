Le Barça aurait pu recruter Erling Braut Haaland sans la moindre difficulté il y a un an.

Véritable révélation de cette première partie de saison, Erling Braut Haaland vient d’être recruté par le Borussia Dortmund. Un très gros coup de la part du club allemand alors que les plus grands clubs d’Europe voulaient mettre la main sur le buteur norvégien en janvier.

Haaland recalé !

Mais celui qui a explosé cette saison à Salzbourg aurait pu rejoindre un cador européen il y a un an. A l’époque, Erling Braut Haaland jouait à Molde et a été proposé avec insistance au FC Barcelone. Le club barcelonais qui cherchait un attaquant pour être la doublure de Luis Suarez avait finalement refusé et préféré faire venir Kevin Prince Boateng en prêt. Une grossière erreur si cette information de la presse madrilène se confirme.