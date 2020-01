Ivan Rakitic, le milieu de terrain du Barça, ne veut pas se précipiter pour son transfert.

Alors que son transfert est évoqué par de nombreux médias depuis l’été dernier, Ivan Rakitic est toujours un joueur du Barça. Et voir le milieu de terrain croate quitter le Barça avant la fin de ce mercato hivernal semble tout simplement impossible. Et pour cause, Rakitic ne veut pas quitter le FC Barcelone en cette fin du mois de janvier.

Il va rester au Barça cet hiver

Si Rakitic continue de penser à un transfert pour la fin de saison, il ne veut pas se précipiter. Conscient qu’il aura certainement plus d’opportunités en fin de saison, le Croate va rester en Catalogne lors de la seconde partie de saison.