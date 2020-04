Les dirigeants du Barça pourraient finalement accepter un nouveau prêt pour Coutinho.

Décevant depuis qu’il a signé au FC Barcelone en janvier 2018, Philippe Coutinho a été envoyé en prêt au Bayern Munich cette saison pour se relancer. Mais le Brésilien n’a pas totalement convaincu les Bavarois qui ne lèveront pas son option d’achat. Coutinho, plus gros transfert de l’histoire du Barça et énorme salaire va donc rentrer au Barça en fin de saison.

Coutinho à Chelsea ?

Le club catalan n’en veut plus pourtant et va tout faire pour le vendre lors de la prochaine intersaison. Mais un transfert semble compliqué compte tenu des exigences catalanes. Le Barça pourrait donc tenter un ultime coup avec Coutinho. En le prêtant à Chelsea avec une option d’achat de 90 millions d’euros. Le Brésilien sera alors dans son championnat préféré et dans un effectif qui se cherche une superstar offensive. Le Barça croisera les doigts pour que cela fonctionne.