Le FC Barcelone aura vraiment du mal à boucler le retour de Neymar lors du mercato.

La presse catalane continue d’assurer que Neymar pourrait revenir au FC Barcelone lors du prochain mercato. Pourtant, voir le Brésilien retourner en Catalogne semble impossible tant financièrement le club est dans une situation délicate. Il ne faudra pas un, ni deux, mais trois miracles pour que Neymar retourne au Barça en fin de saison.

Neymar est intouchable

Il faudrait déjà que le club de la capitale baisse son prix et accepte d’envisager un transfert de moins de 150 millions d’euros. Dans le même temps, le Barça devra vendre au moins une star (Coutinho, Griezmann, Dembélé) pour financer cette opération. Enfin, il faudra que Neymar accepte une grosse baisse de salaire. Difficile à imaginer quand on sait que le joueur touche actuellement 30 millions d’euros par an.