Les dirigeants du Barça auraient menti à Lionel Messi l’été dernier lors du mercato.

Le FC Barcelone traverse actuellement une zone de turbulence. Et Lionel Messi est au cœur de la crise barcelonaise. La star des Catalans a récemment taclé Eric Abidal publiquement. Messi en veut à ses dirigeants et se sent trahi…depuis l’été dernier.

Il voulait Neymar

Lors du dernier mercato estival, les décideurs du Barça avaient en effet promis à Messi qu’ils allaient recruter Neymar. Mais le club a finalement fait signer Antoine Griezmann et n’a pas été en mesure de boucler le retour du Brésilien. Messi ne leur a jamais pardonné.