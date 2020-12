L’avenir de Lionel Messi semble s’écrire de plus en plus loin du Barça.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le Barça, Lionel Messi semble de plus en plus se diriger vers un départ club catalan. Et si certains candidats à la présidence du club assurent qu’ils savent comment retenir l’Argentin, les choses seraient beaucoup plus compliquées en réalité.

Le fisc ne le lâche pas !

Certaines sources assurent que même des retours de Xavi (entraîneur) et de Neymar au club ne réussiront pas à faire prolonger Messi. L’Argentin, toujours dans le viseur du fisc espagnol serait en effet dégoûté de l’administration fiscale espagnole. Rester au Barça serait désormais inenvisageable pour la star barcelonaise qui s’imaginerait de plus en plus en Angleterre. Avant de rejoindre la MLS…