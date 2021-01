Les dirigeants qataris du club de la capitale française veulent recruter Lionel Messi.

Il y a quelques jours, Leonardo a confirmé les intentions du club de la capitale française et de ses dirigeants qataris au sujet de Lionel Messi : « Les grands joueurs comme Messi seront toujours mis sur la liste du PSG. Mais ce n’est bien sûr pas le moment d’en parler, ni d’y rêver. (…) Mais on est assis à la grande table de ceux qui suivent le dossier de près. En fait, non, on n’est pas encore assis, mais notre chaise est juste réservée au cas où… Quatre mois dans le football, c’est une éternité, surtout dans cette période. »

Messi dans le viseur de QSI !

Plus de doute, les dirigeants parisiens vont tenter de recruter l’Argentin au cours des prochains mois. Cela pourrait bien influencer les prochaines élections qui vont permettre d’élire le nouveau président barcelonais. Alors que seul Joan Laporta semble être en mesure de retenir Messi, l’ancien dirigeant barcelonais semble désormais en position de force. Élire un autre président serait en effet synonyme de gros risques en ce qui concerne l’avenir de Messi, qui pourrait partir si un autre président est élu. Et les socios catalans n’ont plus de doutes désormais : le Qatar et ses moyens illimités sont sur le coup.