Les dirigeants du FC Barcelone veulent prêter Ousmane Dembélé.

Arrivé au FC Barcelone en 2017, Ousmane Dembélé n’a cessé de décevoir depuis son arrivée en Catalogne. Les dirigeants du Barça voudraient lui trouver une porte de sortie le plus rapidement possible. Et ils ont un plan en tête pour y arriver.

Dembélé prêté ?

Selon la presse catalane, les décideurs barcelonais veulent mettre sur pied une opération à la Philippe Coutinho. Leur plan est très clair : prêter le Français pour qu’il se relance et inclure une option d’achat à l’opération.