Malgré les inquiétudes de la presse catalane, Messi devrait rester jusqu’à la fin de sa carrière au Barça.

La presse catalane ne cesse de s’inquiéter pour l’avenir de Lionel Messi. Il est vrai que l’Argentin dispose d’une clause dans son contrat qui lui permet de quitter le club tous les ans. Mais en réalité, cette clause est surtout là pour mettre la pression sur les dirigeants barcelonais. Pas pour permettre à Messi de partir.

Messi pour toujours au Barça

A 33 ans, Messi représenterait en effet un trop gros coup pour n’importe quel autre club. Même le club de la capitale française et ses moyens colossaux aurait du mal à amortir ce transfert si jamais Messi décidait d’y signer. Messi est lié au Barça et ne devrait pas quitter le club. Même une fin de carrière en Argentine n’est plus envisagée par le joueur qui se sent bien à Barcelone avec sa famille.