Le FC Barcelone veut vraiment se séparer de Philippe Coutinho l’été prochain.

Prêté cette saison par le FC Barcelone au Bayern Munich, Phlilippe Coutinho ne devrait pas rester en Bavière l’été prochain. C’est en tout cas le sentiment des dirigeants barcelonais qui ont compris que les Bavarois ne lèveront pas son option d’achat qui s’élève à 120 millions d’euros.

Coutinho bradé ?

Mais Barcelone a besoin de faire partir Coutinho pour recruter l’été prochain et s’active déjà pour lui trouver une porte de sortie. Le joueur a déjà été proposé à plusieurs clubs. Notamment à l’Inter Milan et au club de la capitale française, dans le cadre d’échanges avec Lautaro Martinez ou Neymar. Le Barça n’exclurait pas non plus de baisser ses exigences pour convaincre le Bayern Munich de finalement recruter l’international brésilien.