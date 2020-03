Les dirigeants du FC Barcelone veulent vendre Samuel Umtiti l’été prochain.

Recruté par le FC Barcelone en 2016, Samuel Umtiti a connu des débuts stratosphériques en Catalogne. Mais depuis 2018, Umtiti enchaîne les blessures. Ses dirigeants n’ont pas du tout apprécié certaines de ses décisions liées à la gestion de ses blessures.

Direction l’Angleterre ?

Et alors que la paire Piqué-Lenglet s’est imposée en Catalogne, Barcelone veut vendre Umtiti l’été prochain lors du mercato. Arsenal et Manchester United sont intéressés et le Barça espère que ces deux clubs feront des offres pour le champion du monde français.