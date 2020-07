Les dirigeants du FC Barcelone se sont séparés de leur grand espoir Arthur.

Le FC Barcelone vient de recruter Miralem Pjanic. Le milieu de terrain de 30 ans a rejoint le Barça alors que dans le même temps, le Brésilien Arthur prenait la direction de Turin. Un échange, qui n’en est pas un officiellement, et qui rend fous les supporters et spécialistes du Barça.

Pjanic contre Arthur

Le club barcelonais vient de céder un joueur d’avenir qui commençait à trouver ses marques en Europe, contre Pjanic qui est plus proche de la fin que du début de sa carrière. Cette opération n’avait qu’un seul but : rendre plus présentables les comptes du club qui a enchaîné les erreurs ces dernières années. Sportivement cela n’a aucun sens.