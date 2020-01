À Barcelone, le cas Ousmane Dembélé continue d’inquiéter les dirigeants du club.

Recruté en 2017 pour remplacer le Brésilien Neymar, l’international français Ousmane Dembélé a représenté un très gros investissement pour le FC Barcelone. Et alors que le joueur déçoit depuis son arrivée en Catalogne, les dirigeants barcelonais sont de plus en plus inquiets.

Dembélé, beaucoup d’argent perdu ?

Les blessures à répétition de Dembélé, son manque de professionnalisme et son incapacité à adopter une hygiène de vie parfaite affolent à Barcelone. Certains craignent déjà un gros flop économique sur la durée. À l’heure actuelle, aucun club ne serait en effet prêt à remettre une fortune sur le champion du monde 2018. Malgré toutes ses qualités.