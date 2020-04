Le milieu de terrain croate du FC Barcelone souhaite quitter le club libre dans un an !

Ivan Rakitic n’a pas du tout apprécié le comportement de ses dirigeants au cours des derniers mois. Le milieu de terrain croate, que le club barcelonais a plusieurs fois tenté d’échanger contre Neymar dans un passé proche en veut aux décideurs barcelonais qui lui ont manqué de respect selon lui.

Rakitic veut partir libre

Et Ivan Rakitic compte bien se venger. Alors qu’il n’aura plus qu’un an de contrat en fin de saison, le Croate est évoqué comme un potentiel partant par les médias catalans. Mais en réalité, Ivan Rakitic ne voudrait pas partir. Il voudrait aller au bout de son contrat et quitter le Barça, libre dans un an. Afin que le club ne récupère rien.