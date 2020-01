Un retour de Pep Guardiola au FC Barcelone est souvent évoqué ces dernières semaines.

Et si le duo magique, formé par Pep Guardiola et Lionel Messi était à nouveau réuni la saison prochaine ? Ce qui était impensable il y a quelques mois l’est beaucoup moins alors que l’avenir du coach catalan est incertain. Plusieurs sources assurent que Guardiola pourrait faire son retour au Barça l’été prochain.

Guardiola de retour ?

Ernesto Valverde ne sera pas conservé par ses dirigeants et si Guardiola souhaite revenir au club, le Barça lui déroulera le tapis rouge. L’idée de faire recollaborer Messi et son entraîneur préféré fait déjà saliver les supporters et les dirigeants catalans.