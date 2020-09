Les dirigeants du FC Barcelone pourraient enfin vendre Ousmane Dembélé.

Recruté en 2017 par le FC Barcelone pour venir remplacer Neymar, le Français Ousmane Dembélé n’a jamais réussi à totalement s’imposer au Barça. Le champion du monde 2018 est clairement considéré comme un flop par les dirigeants et les observateurs du Barça. Le club a plusieurs fois tenté de le faire partir. En vain.

Dembélé en Angleterre ?

Mais cette année pourrait être la bonne. En effet, deux clubs anglais seraient intéressés. Il s’agit de Manchester United et de Liverpool qui voudraient recruter l’ancien joueur du Borussia Dortmund et de Rennes. Ronald Koeman semblait compter sur Dembélé pour cette saison et pensait pouvoir le relancer, mais une telle opportunité de se débarasser d’un aussi gros flop devrait être saisie par les dirigeants catalans.