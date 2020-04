Le gardien du Barça, Marc-André ter Stegen, a de grosses exigences salariales.

Du côté du FC Barcelone, la situation de Marc-André ter Stegen inquiète de plus en plus les dirigeants. Le portier allemand refuse de prolonger son contrat et a été approché par Chelsea et le Bayern Munich qui sont prêts à lui offrir le contrat qu’il souhaite.

Il veut 10 millions !

Problème, le Barça ne peut tout simplement pas. Marc-André ter Stegen réclame en effet 10 millions d’euros par an de salaire. C’est inenvisageable pour le club barcelonais qui va vite se retrouver dans une impasse pour son gardien. Et qui pourrait finalement être obligé de le vendre en fin de saison.