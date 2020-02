Le président du FC Barcelone va avoir du mal à conserver son poste en 2021.

Le FC Barcelone vient de vivre un hiver compliqué. Le club, qui a décidé de remercier Ernesto Valverde, a été recalé par plusieurs coachs en janvier et a finalement engagé Quique Sétien. Un choix surprenant et jugé décevant par de nombreux socios du club. Dans le même temps, Barcelone peinait à se renforcer, mais aussi à vendre lors de ce mercato. Le club doit pourtant faire face à la blessure de Luis Suarez et doit vendre pour 180 millions d’euros avant le 30 juin sous peine d’être sanctionné par le fairplay financier.

Bartomeu a besoin d’un miracle !

Josep Maria Bartomeu est de plus en plus critiqué. Selon certains observateurs, le président du club n’arrivera pas à conserver son poste lors des prochaines élections à la tête du club en 2021. A moins d’un miracle, il devra certainement laisser sa place.