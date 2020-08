Le dirigeant français du FC Barcelone cherche une porte de sortie à Philippe Coutinho.

Non conservé par le Bayern Munich où il a été prêté cette saison, Philippe Coutinho va faire son retour au FC Barcelone dans quelque temps. Le Barça ne veut plus du Brésilien et tente de lui trouver une porte de sortie. Un transfert est impossible compte tenu des deux dernières saisons du joueur, de son prix et de son salaire.

Coutinho veut l’Angleterre

Le Barça vise donc un prêt, avec l’espoir de voir Coutinho se relancer et être recruté dans un an. Eric Abidal a donc contacté plusieurs clubs ces dernières semaines pour trouver une porte de sortie à Coutinho. Le joueur aimerait retourner en Premier League.