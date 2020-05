Avec des caisses pratiquement vides, le FC Barcelone pourrait rester totalement muet cet été et n’enregistrer qu’une seule arrivée…

Qu’on se le dise, il ne se passera pas grand-chose au FC Barcelone ces prochains mois. Les finances du club sont dans un sale état et le peu qui reste aux dirigeants va servir à prolonger Leo Messi, dont le prochain contrat historique nécessite clairement des fonds…

Lautaro et c’est tout

Le prochain mercato estival du Barça pourrait clairement être le plus soporifique de toute l’histoire du club. Sans moyen, il ne se passera rien. Et hormis l’arrivée de Lautaro Martinez (contre un chèque et plusieurs joueurs barcelonais dans le deal), il ne se passera rien d’autre. L’ennuie complet au programme de l’été…