Équipe de France : Kalulu révèle ce qu’on oublie trop souvent sur Zidane

Pierre Kalulu a découvert un sélectionneur qui ne compte pas uniquement sur son charisme. Dans un entretien à DAZN, le défenseur insiste sur le travail tactique demandé par Zinédine Zidane. Derrière la confiance accordée aux joueurs, les consignes sont bien précises.

L’image du champion qui entre dans un vestiaire et obtient immédiatement l’adhésion ne suffit pas à décrire Zidane entraîneur. C’est ce que souligne Pierre Kalulu dans son entretien diffusé par DAZN et relayé le 28 octobre. Le défenseur de la Juventus veut mettre en avant une dimension moins souvent commentée : le travail sur le terrain.

Il ne conteste pas l’effet produit par la présence de l’ancien numéro dix. Mais il décrit aussi un sélectionneur qui explique ce qu’il recherche dans le jeu et accompagne cette confiance d’exigences collectives. Les joueurs ne sont pas simplement invités à se débrouiller grâce à leur talent.

La liberté ne dispense pas du travail sans ballon

Les premières rencontres de cette nouvelle équipe de France avaient déjà donné un aperçu de ces demandes. Le pressing haut et la réaction à la perte du ballon occupent une place importante dans l’organisation. Les latéraux doivent participer à la récupération, parfois très loin de leur propre surface.

Ces déplacements nécessitent une coordination précise. Lorsqu’un défenseur avance pour suivre un adversaire, ses partenaires doivent gérer l’espace qu’il abandonne. La réussite du dispositif dépend donc autant du déplacement d’un joueur que de la réaction des autres.

Pour Kalulu, cette dimension tactique est bien présente au quotidien. Son témoignage apporte un éclairage sur la méthode du sélectionneur : donner de l’assurance aux joueurs tout en leur demandant de respecter des mécanismes communs. L’initiative individuelle s’inscrit dans cette organisation.

Un engagement qui pèsera aussi sur les prochaines places

Cette exigence pose une question durable pour les Bleus : quels joueurs pourront répéter ces efforts tout en conservant leur efficacité avec le ballon ? Une équipe qui cherche à récupérer haut doit pouvoir compter sur l’implication de toute sa première ligne, puis sur celle de ses défenseurs.

Les premières sorties ont également montré que cette prise de risque pouvait exposer la France lorsque le pressing était contourné. Trouver le bon moment pour avancer, ou accepter de défendre plus bas, restera un réglage important.

Le témoignage de Kalulu ne permet pas d’annoncer une future hiérarchie. Il précise en revanche le travail attendu pour y gagner sa place : comprendre les déclenchements du pressing et les exécuter avec les autres, au-delà de la seule qualité technique.