Adrien Rabiot a commencé le match Italie–France du 12 novembre 2026 avec le brassard des Bleus, une première pour lui au coup d’envoi. Le symbole ne tient pas à l’absence de Kylian Mbappé ni à l’idée d’une succession. Huit ans plus tôt, Rabiot avait refusé son rôle de réserviste pour le Mondial. Il s’est depuis construit une autre place dans la sélection.

Didier Deschamps avait rappelé le milieu en 2020, deux ans après le refus de figurer sur la liste des suppléants de 2018. La réintégration avait déjà montré qu’une porte longtemps fermée ne l’était pas forcément pour toujours. Rabiot a ensuite joué la Coupe du monde 2022, dont les Bleus ont atteint la finale. Le brassard porté à Milan s’inscrit dans cette suite de décisions, plus longue que le mandat d’un seul sélectionneur.

Le XI des Bleus pour affronter l'Italie ⚔️🇫🇷



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Le retour n’efface pas le désaccord de départ

Rabiot n’a pas eu besoin que sa décision de 2018 soit réécrite pour redevenir utile. La sélection n’a pas eu besoin non plus de la présenter comme insignifiante. Elle a pu séparer un désaccord sur les conditions d’un rassemblement de la question qu’elle devait régler par la suite : avait-elle intérêt à se passer durablement de ce joueur ?

Cette distinction ne va pas de soi. Un sélectionneur gère un groupe où beaucoup de joueurs accepteront un rôle moins favorable que celui qu’ils occupent en club. Réintégrer quelqu’un suppose de montrer que l’exigence collective n’a pas disparu avec le différend, et que les autres n’ont pas accepté pour rien des contraintes comparables.

Le brassard est un fait, pas un nouveau classement

Rabiot ne devient pas capitaine permanent parce qu’il a commencé un match avec le brassard. Cette soirée dit quelque chose de plus solide : un joueur jadis associé à un refus a pu se voir confier publiquement la représentation de l’équipe. Qu’un autre porte le brassard au rassemblement suivant ne retire rien à ce parcours.

La confiance retrouvée ne se lit pas seulement dans le nombre de sélections accumulées. Elle se reconnaît au type de responsabilité qu’un staff accepte finalement de déléguer. À Milan, Rabiot a reçu celle qu’on ne lui aurait guère imaginée en 2018.