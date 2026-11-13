Cubarsí sacré Golden Boy : il fallait un défenseur pour rappeler ce que les trophées ne savent pas compter

Le 9 novembre 2026, Pau Cubarsí a remporté le Golden Boy avec 475 points sur 500. Le défenseur du FC Barcelone est seulement le deuxième joueur de son poste au sens large à gagner le trophée, après Matthijs de Ligt en 2018. L’ampleur du vote fait ressortir un déséquilibre plus durable : il est bien plus facile de montrer ce qu’un attaquant a réussi que ce qu’un défenseur a empêché.

Le prix créé par Tuttosport distingue un joueur de moins de 21 ans évoluant en Europe. Cubarsí ne l’a pas emporté grâce à une action isolée : il a compté dans une équipe de Barcelone championne d’Espagne et dans une sélection espagnole sacrée au Mondial 2026. Ces résultats ont rendu son travail visible. Ils n’expliquent pas, à eux seuls, pourquoi il a fallu attendre huit ans pour revoir un défenseur au sommet du vote.

La meilleure intervention est parfois celle qui n’existe pas

Un défenseur bien placé peut dissuader une passe, forcer un attaquant à s’excentrer ou laisser à son partenaire assez de temps pour revenir. Aucun de ces gestes ne ressemble à un sauvetage spectaculaire. Si l’action ne se forme pas, il n’existe même pas toujours une image facile à rejouer. La comparaison avec un but ou une passe décisive devient inégale avant que le jury ait commencé à voter.

À l’inverse, un défenseur peut bénéficier de la maîtrise collective de son équipe. Une ligne haute bien protégée, un milieu qui ralentit les transitions ou un gardien qui couvre la profondeur limitent les situations ingérables. Reconnaître l’apport individuel de Cubarsí suppose de regarder ce qu’il décide dans ce cadre, pas seulement de lui attribuer la solidité de son équipe.

Le vote a distingué un joueur, pas corrigé le biais

Une victoire aussi nette montre qu’un défenseur peut s’imposer lorsqu’il est exposé au plus haut niveau et que son rôle devient impossible à ignorer. Elle ne garantit pas la même attention à celui qui travaille dans une équipe moins dominante ou moins regardée.

L’intérêt du Golden Boy de Cubarsí est de fournir un exemple précis. Pour juger la prochaine génération, regarder les buts ne suffira pas : il faudra aussi voir pourquoi certaines occasions n’ont jamais existé.