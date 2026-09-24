Cristiano Ronaldo : il ouvre la porte au banc, mais pas à la retraite

Cristiano Ronaldo assure qu’il accepterait de rester remplaçant avec le Portugal, y compris sans entrer en jeu. Une déclaration importante au début du mandat de Jorge Jesus, qui l’a néanmoins annoncé titulaire contre le pays de Galles. À 41 ans, le capitaine défend sa présence en sélection, mais ne réclame pas publiquement de jouer chaque minute.

Il faut écouter les deux messages, pas seulement le plus spectaculaire. Mercredi, Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques sur la poursuite de sa carrière internationale. Mais il a aussi expliqué qu’il se tenait à la disposition de Jorge Jesus pour commencer un match, entrer en cours de rencontre ou rester sur le banc. Le Portugal aborde ainsi une nouvelle séquence avec une question plus précise que celle de sa retraite : quelle place lui donner ?

Ronaldo accepte le principe d’une rotation

Quatre rencontres en quinze jours attendent la sélection portugaise. Face à ce programme, Ronaldo reconnaît qu’il ne disputera pas l’intégralité de chaque match. Il se dit prêt à accepter les différentes utilisations envisagées par son entraîneur, même une rencontre sans participation.

Cette position donne une marge de manœuvre publique à Jorge Jesus. Préserver son capitaine ou choisir une autre animation offensive ne devrait pas automatiquement être interprété comme une rupture entre les deux hommes. Cela reste une déclaration d’intention : la manière dont cette rotation sera vécue se vérifiera lorsque les choix seront effectués.

Jorge Jesus le titularise, sans lui promettre tous les matchs

Le sélectionneur n’a pas annoncé une mise à l’écart. Au contraire, il a confirmé que Ronaldo commencerait contre le pays de Galles, sauf imprévu. Il a toutefois précisé que son importance pour le Portugal ne lui donnait pas le droit de disputer toutes les rencontres.

La relation entre les deux hommes compte également. Ils ont déjà travaillé ensemble à Al-Nassr, et Ronaldo connaît les méthodes de son nouveau sélectionneur. Jesus ne découvre donc ni son fonctionnement ni sa volonté de rester décisif. Son défi sera de s’appuyer sur cette connaissance sans transformer la familiarité en place garantie.

Le cap des 1 000 buts ne peut pas décider du onze

Ronaldo conserve un objectif personnel très visible : atteindre les 1 000 buts en carrière. Il a également réaffirmé son envie de gagner la Ligue des nations. Les deux ambitions peuvent avancer ensemble, mais elles ne répondent pas exactement à la même logique : le sélectionneur doit choisir l’équipe la plus efficace, pas organiser la poursuite d’un record.

Le capitaine affirme justement vouloir contribuer par ses performances plutôt que par son seul palmarès. C’est sur ce terrain que son maintien devra être jugé. Le Portugal reçoit le pays de Galles ce jeudi 24 septembre à 20h45, heure française, à suivre sur L’Équipe live foot. Ronaldo est annoncé dans le onze ; son temps de jeu sur l’ensemble du rassemblement sera tout aussi révélateur.