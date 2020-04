Les dirigeants de Chelsea vont enfin pouvoir recruter le remplaçant d’Hazard.

Parti l’été dernier alors que Chelsea était interdit de recrutement, Eden Hazard n’avait pas été remplacé par les Blues. Le club londonien s’en est plutôt bien sorti et a pu lancer des jeunes cette saison. Désormais libre de recruter, Chelsea sera l’un des grands acteurs du prochain mercato cet été.

Coutinho en approche ?

Un an après son départ, Hazard devrait enfin être remplacé. Et selon la presse spécialisée, Chelsea compte bien mettre le paquet sur Philippe Coutinho. En difficulté depuis son départ de Liverpool en 2018, le Brésilien souhaiterait revenir en Premier League lors de la prochaine intersaison. Chelsea a de quoi le séduire sportivement et financièrement.