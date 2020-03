Les dirigeants de Chelsea sont exaspérés par l’attitude de leur prodige Tammy Abraham.

Véritable révélation de cette saison de Premier League, Tammy Abraham a explosé du côté de Chelsea sous les ordres de Lampard. Mais le buteur anglais n’est pas vraiment dans les petits papiers de ses dirigeants actuellement. Sous contrat jusqu’en 2022 il refuse en effet de prolonger !

Abraham refuse de signer

Tammy Abraham a déjà refusé plusieurs offres. Les dirigeants de Chelsea ne comprennent pas son attitude et sont de plus en plus agacés face à son comportement. Ils ont le sentiment que Tammy Abraham fait tout pour faire monter les enchères et mettre en difficulté son club. Une attitude qui ne passe pas.