Très discret sur sa vie privée, Kylian Mbappé ne s’est jamais affiché au bras d’une jeune demoiselle. Pourtant, une rumeur fait courir le bruit d’une liaison avec une ancienne Miss…

Dans la vie de Kylian Mbappé, il y a le PSG, l’équipe de France et les trophées. Pas de place pour la fête niles conquêtes. Ce que le Français veut, c’est marque l’histoire de son sport et profiter quand sa carrière sera terminée. Pas de place pour un homme ou une femme, dans sa vie ? Pas pour le moment.

Alicia ? C’est faux !

Pourtant, depuis 2018, une rumeur court au sujet d’une liaison entre Kylian Mbappé et Alicia Aylies, ancienne participante à Miss France. Aperçue dans les tribunes d’un match de l’équipe de France, durant le Mondial en Russie, elle n’a jamais pris le temps de confirmer ou démentir. Mais c’est chose faite, enfin : « Je reçois des messages pensant que lui et moi nous sommes en couple. Je pense que si on était en couple, on se serait déjà affichés au bout de deux ans ». Dossier suivant !