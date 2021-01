Épanoui au PSG, Marco Verratti l’est également dans sa vie privée. Son sourire, il le doit à une certaine Jessica.

Si précieux sur le terrain, Marco Verratti est clairement un homme de base du PSG. Et l’Italien semble prêt à finir sa carrière à Paris. Le milieu de terrain l’a évoqué, comme Marquinhos. Et au niveau de salaire qu’il atteint, difficile pour lui de trouver mieux ailleurs. D’autant plus avec une vie privée épanouie, dans la ville de l’amour qu’est Paris.

Jessica, son rayon de soleil

Depuis plus d’un an, Marco Verratti a en effet trouvé le bonheur dans les yeux de Jessica. Mannequin français de 26 ans, elle travaille pour l’agence Netx Models. Et sa notoriété ne cesse de croître depuis qu’elle s’affiche avec la star du PSG. Un « petit hibou » rayonnant aux côtés de sa belle. On comprend pourquoi…