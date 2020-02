Invité du dernier festival de San Remo, le couple Cristiano Ronaldo a permis à l’événement de faire le plein. Et bien plus encore…

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez étaient les grands invités du dernier festival de San Remo. Diffusé à la télévision italienne, l’événement a réalisé sa meilleure audience depuis plus de 20 ans, avec 9,8 millions de téléspectateurs, soit 54% de part de marché ! Un carton plein…

La généreuse Georgina

Mais ce n’est pas tout… En plus d’avoir permis au festival d’être suivi par la moitié de l’Italie, Georgina Rodriguez a fait un geste des plus généreux. Son cachet de membre du festival, estimé à 120 000 euros, a été reversé à l’hôpital pédiatrique Regina Margherita à Turin. Glamoureux et généreux : le couple parfait !