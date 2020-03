D’après les informations du journal L’Equipe, les Girondins de Bordeaux devraient vivre un mercato extrêmement calme. Explication.

Les Girondins de Bordeaux n’ont pas vraiment prévu de faire la fête cet été. C’est d’ailleurs tout le contraire qui semble se préparer… Selon les informations du journal L’Equipe, King Street a livré ses consignes pour le mercato à venir. Et c’est triste à voir.

Réduire, baisser et freiner…

Lors du prochain mercato, les objectifs des propriétaires sont les suivants : Baisser la masse salariale, réduire l’effectif et freiner les investissements. Un programme qui sent bon le mercato noir pour les Bordelais… Malgré la hausse des revenus issus des droits TV, les dirigeants n’ont pas le cœur à investir et souhaitent continuer dans l’austérité.