Jean-Louis Gasset pourrait enregistrer deux arrivées majeures à Bordeaux pour la fin du mercato.

Comme il l’a fait à Saint-Etienne, Jean-Louis Gasset pourrait signer une arrivée remarquée à Bordeaux avec un gros mercato. Et notamment une dernière ligne droite musclée, avec l’arrivée de deux joueurs importants.

Cyprien puis Ben Arfa ?

Si Bordeaux parvient à finaliser plusieurs départs, les Girondins pourraient enregistrer deux signatures. Celles de Wylan Cyprien et de Hatem Ben Arfa ! Le milieu de terrain niçois n’a plus qu’un an de contrat, l’attaquant est libre.