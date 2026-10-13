Bleus : Mbappé revient, le Bernabéu n’oublie pas… une simple balade à vélo a laissé des traces

Kylian Mbappé a retrouvé le onze du Real Madrid contre Villarreal, mais son nom a été accompagné de sifflets au Bernabéu. La blessure contractée avec les Bleus est guérie ; le procès sur sa manière de gérer sa convalescence, lui, n’est pas complètement refermé.

Le capitaine de l’équipe de France s’était blessé au genou gauche lors de la victoire contre la Turquie, le 25 septembre, pour la première de Zinédine Zidane. Le diagnostic madrilène avait fait état d’une hyperextension de la capsule postérieure. Mbappé avait quitté le rassemblement, puis profité de quelques jours loin de Valdebebas avant de reprendre individuellement le 5 octobre. Entre-temps, des images de lui à vélo en Suisse avaient provoqué la colère d’une partie du public espagnol.

💪 ¡@KMbappe se ejercitó en la Ciudad Real Madrid! pic.twitter.com/cojdcD2eFY — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 5, 2026

Mourinho a défendu son joueur, le stade a rendu son verdict

La polémique aurait pu rester anecdotique. Elle a pris une autre dimension parce que José Mourinho avait publiquement rappelé qu’un joueur blessé ne devait pas pratiquer certaines activités, dont le vélo, afin d’éviter une chute et une aggravation. À la veille de Real-Villarreal, le Portugais a finalement qualifié l’affaire de « ridicule » et détaillé le contexte : selon lui, le vélo servait simplement à circuler dans un hôtel composé de petites maisons.

Le Bernabéu n’a pas offert un verdict uniforme. Lors de l’annonce de la composition, des sifflets ont été entendus, mais d’autres observateurs présents ont rapporté davantage d’applaudissements que de huées. Pendant le match, Mbappé n’a pas subi une bronca continue. Il a touché le poteau en début de rencontre et manqué une autre occasion, avant que le Real ne gagne 1-0 grâce à Yan Diomande.

Il faut donc éviter le raccourci d’un stade entièrement retourné contre lui. Mais le simple fait que son retour ait été précédé d’un débat sur l’accueil du public montre que l’épisode a touché son image.

Une affaire privée devenue dossier des Bleus

Pour Zidane, la séquence n’est pas neutre. Son capitaine s’est blessé sous le maillot bleu, a quitté le rassemblement, puis a été jugé sur la manière dont il organisait ses jours de récupération. Dans un calendrier où chaque absence internationale déclenche des soupçons entre clubs et sélections, le moindre cliché devient une pièce à conviction.

Mbappé n’a enfreint aucune décision médicale connue. Le Real a suivi sa récupération, il s’est entraîné progressivement et Mourinho l’a titularisé. Les faits sportifs lui donnent donc raison sur un point essentiel : il était disponible. Mais la communication a laissé un espace immense à la polémique. Montrer une promenade à vélo quand son entraîneur vient d’interdire publiquement le vélo, même dans un cadre paisible, était une invitation au procès.

Le Français a déjà vécu des débats plus lourds. Celui-ci ne menace ni son brassard ni sa place. Il révèle toutefois que son statut a un prix : son repos n’est jamais vraiment privé, et la moindre image peut désormais voyager de Clairefontaine au Bernabéu plus vite qu’un communiqué médical.